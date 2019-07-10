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Вместо вина: грузины придумали месть Путину

Фото: pixabay.com
Вероятность восстановления отношений Москвы и Тбилиси не устраивает провокаторов

Грузинских производителей вина и "Боржоми" призвали отказаться от поставок продукции в Россию. С предложением выступил гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия.

Выступая в прямом эфире своего телеканала, он возмутился радостной реакции соотечественников на слова президента РФ Владимира Путина о том, что вводить экономические ограничения в отношении Тбилиси не нужно.

"Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это!" – заявил Гварамия.

Николоз Гварамия. Фото: commons.wikimedia.org

По мнению главы "Рустави-2", вместо России производители могли бы сбывать свой товар на Украину. Москве же и тем грузинам, которые хотят с ней поддерживать отношения, Гварамия призвал "отомстить". При этом, выражая свою точку зрения, журналист не стеснялся использовать нецензурную брань, передает "Взгляд".

"Что вы … (матерное слово в значении "насиловать") наш народ? Нам запретили свободно выражать мысли, чтобы ваш боржом только свободно продавался в России", – возмущался Гварамия.

Ранее ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния грязно обругал в своей передаче президента РФ и его родителей. Поведение журналиста осудили многие грузины, однако руководство компании его выходку одобрило.

В России в ответ предложили ввести санкции против Грузии, в которой уже несколько недель проходят антироссийские выступления, однако президент Путин идею не поддержал.

Грузинские оппозиционеры, предпочитающие выстраивать партнерские отношения с Россией, объявили, что едут на переговоры в Москву.

Николай ВИКТОРОВ
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