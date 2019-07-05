В Вашингтоне нашлись недовольные сближением Москвы и Тбилиси

Правительство Грузии обвинили в "антигосударственных действиях". Но сделали это не граждане страны и даже не местная оппозиция. Воззвание опубликовал грузинский филиал фонда американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество" (организация, чья деятельность с 2015 г. признана нежелательной на территории РФ).

Недовольство фонда Сороса вызвало приглашение в страну Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавляет депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. "Интересы государства поставлены под угрозу", – тут же заявили члены фонда и призвали "потребовать ответа от правительства Грузии", передает RT.

В тот же день в Тбилиси начались массовые акции протеста, переросшие в антироссийские демонстрации. Интересное совпадение.

Как выяснилось, фонд Сороса – влиятельная сила в Грузии. Американский миллиардер не жалеет средств на работу местных СМИ. Причем сотни тысяч долларов идут на вполне конкретные цели: борьбу с "российской дезинформацией", написание материалов о жертвах советских репрессий, создание соответствующих информационных ресурсов. Об этом открыто говорится на сайте организации.

"Когда такой игрок вкладывает деньги в проекты в Грузии, он может одновременно давить на правительство, организовывать агентов влияния и подстегивать уличные акции", – пояснил RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Политолог напомнил, что в последнее время партия "Грузинская мечта" начала осторожно говорить о восстановлении отношений с Россией: "Наблюдался дрифт в сторону нормализации. Конечно, это не понравилось определенным игрокам в США".

Но несколько дней массовых акций, сопровождающихся столкновениями с полицией, и вопрос решен: спикер парламента Ираклий Кобахидзе оправлен в отставку, власти согласились провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила свою лояльность антироссийским идеям, публично заявив, что "Москва – враг и оккупант".

Отношения России и Грузии вновь отброшены назад. Недовольные сближением двух стран ликуют. Интересы простых грузин во внимание никто не берет.