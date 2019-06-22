Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кремль назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

Фото: www.globallookpress.com
Для этого ситуация с безопасностью в стране должна нормализоваться

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что полеты в Грузию возобновятся только после нормализации обстановки в стране.

"Должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", – цитирует его РБК.

Напомним, ранее 21 июня российский лидер Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. После этого в Крыму заявили о готовности стать альтернативой для туристов, планировавших отдохнуть в закавказской республике.


Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей