Для этого ситуация с безопасностью в стране должна нормализоваться

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что полеты в Грузию возобновятся только после нормализации обстановки в стране.

"Должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", – цитирует его РБК.

Напомним, ранее 21 июня российский лидер Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. После этого в Крыму заявили о готовности стать альтернативой для туристов, планировавших отдохнуть в закавказской республике.



