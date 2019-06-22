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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что полеты в Грузию возобновятся только после нормализации обстановки в стране.
"Должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", – цитирует его РБК.
Напомним, ранее 21 июня российский лидер Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. После этого в Крыму заявили о готовности стать альтернативой для туристов, планировавших отдохнуть в закавказской республике.
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