Крым спасет: полуостров готов заменить Грузию для российских туристов

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В Крыму заявили о готовности стать альтернативой для туристов, планировавших в нынешнем году отдохнуть в Грузии.
"Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов",
-– рассказал РИА "Новости" председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
По его словам, в Грузии сейчас "допустили большую глупость, которая отразится на простых людях и их туристической отрасли".
Также он добавил, что последние несколько лет только туристы из России "вытягивали всю туриндустрию и экономику" закавказской страны. Но теперь, как отметил Черняк, ситуация изменится и в выигрыше окажутся курорты Крыма и Краснодарского края.
Напомним, Грузию захлестнули акции протеста. Президент страныСаломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Россию. В Москве жестко ответили на это заявление. Также российский лидер Владимир Путин временно прекратил пассажирское авиасообщение с Грузией. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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