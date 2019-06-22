Крым спасет: полуостров готов заменить Грузию для российских туристов

Отмечается, что Крым не уступает своей красотой природы и является более безопасным

В Крыму заявили о готовности стать альтернативой для туристов, планировавших в нынешнем году отдохнуть в Грузии.

"Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов",

-– рассказал РИА "Новости" председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, в Грузии сейчас "допустили большую глупость, которая отразится на простых людях и их туристической отрасли".

Также он добавил, что последние несколько лет только туристы из России "вытягивали всю туриндустрию и экономику" закавказской страны. Но теперь, как отметил Черняк, ситуация изменится и в выигрыше окажутся курорты Крыма и Краснодарского края.

Напомним, Грузию захлестнули акции протеста. Президент страныСаломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Россию. В Москве жестко ответили на это заявление. Также российский лидер Владимир Путин временно прекратил пассажирское авиасообщение с Грузией. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.