Депутат Саблин сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом

Демарш в Тбилиси, по мнению парламентария, был спланирован заранее

Охладить отношения между Москвой и Тбилиси – такую цель преследовали участники митингов в Грузии, полагает секретарь Севастопольского отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Заранее спланированные русофобские провокации, считает он, напоминают украинский Майдан пятилетней давности. На то, что это была заготовка, указывает ряд признаков, начиная со штурма парламента, отметил партиец.

"Люди заранее были организованы. Люди заранее свозились в Тбилиси",

– рассказал Саблин в интервью телеканалу НТС.

Напомним, волну возмущений в Грузии подняла оппозиция после того, как 20 июня председатель Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. По словам Саблина, который является членом МАП с 2011 года, его коллега действовал согласно регламенту, что прописано в Уставе. Грузинская сторона была в курсе, подчеркнул единоросс, добавив, что она должна была обеспечить безопасность.

"Если Межпарламентская ассамблея православия проводит свое пленарное заседание, свою сессию, допустим, в России, то президент садится на место президента, председателя парламента России, в Греции – на место председателя парламента Греции",

– пояснил Саблин, подчеркнув, что на фоне пошатнувшихся отношений российской делегации и вовсе не стоило ехать в закавказскую республику. Он заверил, что принятые Москвой меры скажутся на экономике республики. Ровно неделю назад в ответ на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили в адрес Москвы ее российский коллега Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

"Потери от недооценки ситуации, бесспорно, будут. Сейчас необходимо проявить просто твердость, не идти на поводу, как было в Киеве на Майдане. Какие бы ни были предложения, они не остановятся, пока не будет захвата власти", – заключил депутат.

В ночь на 21 июня в Тбилиси в результате погромов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На этом акции протеста не закончились. "Единое национальное движение" и партия "Европейская Грузия" ответственность за случившееся возлагают на главу парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахария и требуют их отставки.

После протестных акций Сергей Гаврилов заявил, что они произошли на фоне информационных вбросов. За день до прибытия российской делегации в Тбилиси местные СМИ писали, что депутат – участник боевых действий в Абхазии и Южной Осетии. На самом же деле Гаврилов бывал в горячих точках лишь с гуманитарной миссией. За скандал перед россиянами извинился грузинский парламентарий Закария Куцнашвили.