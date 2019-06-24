Российский бойкот разорит Грузию

Пока одни эксперты утверждают об экономических жертвах июньского скандала, другие говорят, что убытки будут некритичными

Отмена авиасообщения между Москвой и Тбилиси ударит по грузинскому карману, считает глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Особенно пострадает регион Аджария.

Ущерб от инициативы российского лидера оценен примерно в $750 млн., или 2,1 млрд в местной валюте.

"Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари",

– пояснил эксперт, передает Sputnik Грузия.

По словам руководителя организации, только в 2019 году руссо туристо оставили в регионах закавказской Республики свыше миллиарда долларов – это более 30% от общего числа расходов всех путешественников.

Теперь же будут пустовать 22 тыс. квартир, в которые, преимущественно, заезжали наши граждане. По мнению Алавердашвили, правительству Грузии следует подумать над стратегией, чтобы не потерять российский турпоток.

Между тем найти ему замену легко и просто, считает экономист Transparency International Бесо Намчавадзе. Стоит лишь переключиться на "более выгодных" европейцев, передает телеканал Rustavi 2. Таким образом, отметил эксперт, ущерб будет безболезненным, уточняет "ФедералПресс".

Напомним, 21 июня в ответ на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили в адрес Москвы ее российски коллега Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

