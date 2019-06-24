Грузинские провокаторы лишили страну миллиардов долларов

Беспорядки нанесли серьезный урон местному туристическому бизнесу

Радикальные силы Грузии используют антироссийскую риторику при попытке захватить власть. Этим они не только вредят отношениям Москвы и Тбилиси, но и наносят урон финансовому благополучию своей страны. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что только в 2018 г. Грузию посетили почти 2 млн туристов из России. Это принесло ей более 3,5 млрд долларов, что составляет почти 10% ВВП.

"Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься: они наносят вред не только отношениям наших народов. В первую очередь этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса", – цитирует Володина "Дума ТВ".

Комментируя решение о временном прекращении авиасообщения между двумя странами, спикер ГД подчеркнул, что Москва обязана сделать все, чтобы защитить жизнь и здоровье своих граждан.

Массовые акции протеста в Грузии начались 20 июня. Поводом послужил приезд в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и его выступление в местном парламенте. Антироссийская демонстрация оппозиции переросла в антиправительственные митинги, начались погромы, несколько человек были убиты, десятки получили ранения.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля и дал распоряжение МИД обеспечить вывоз граждан РФ и их багажа из охваченной беспорядками соседней страны.