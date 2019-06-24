Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грузинские провокаторы лишили страну миллиардов долларов

Фото: EPA/ТАСС
Беспорядки нанесли серьезный урон местному туристическому бизнесу

Радикальные силы Грузии используют антироссийскую риторику при попытке захватить власть. Этим они не только вредят отношениям Москвы и Тбилиси, но и наносят урон финансовому благополучию своей страны. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что только в 2018 г. Грузию посетили почти 2 млн туристов из России. Это принесло ей более 3,5 млрд долларов, что составляет почти 10% ВВП.

"Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься: они наносят вред не только отношениям наших народов. В первую очередь этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса", – цитирует Володина "Дума ТВ".

Фото: www.globallookpress.com

Комментируя решение о временном прекращении авиасообщения между двумя странами, спикер ГД подчеркнул, что Москва обязана сделать все, чтобы защитить жизнь и здоровье своих граждан.

Массовые акции протеста в Грузии начались 20 июня. Поводом послужил приезд в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и его выступление в местном парламенте. Антироссийская демонстрация оппозиции переросла в антиправительственные митинги, начались погромы, несколько человек были убиты, десятки получили ранения.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля и дал распоряжение МИД обеспечить вывоз граждан РФ и их багажа из охваченной беспорядками соседней страны.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей