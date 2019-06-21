Кавказская Республика из-за депутатского кресла оказалась на пороге новой революции

На фоне беспорядков в Грузии глава республиканского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Данное решение приняли на заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает телеканал "Рустави-2", отставка вызвана развитием событий у здания парламента накануне. Оппозиция требовала такого шага от Кобахидзе вместе с гражданами, которые были недовольны тем, что российским законодателям позволили приехать в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия и провести собрание в местном парламенте, пишет издание.

Также сегодня после заседания политсовета правящей партии организатор вышеозначенного мероприятия Закария Куцнашвили заявил журналистам, что готов отказаться от депутатского мандата. Он подчеркнул, что берет на себя политическую ответственность за произошедший в стенах парламента инцидент и принес извинения народу за причиненные по его вине переживания, сообщает "Эхо Кавказа".

По данным "ФедералПресс", место спикера парламента, вероятно, займет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

