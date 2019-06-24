Власти Грузии стали заложниками кучки русофобов

Антироссийских взглядов придерживается лишь незначительная часть населения страны

Грузинский народ в своем большинстве не настроен против России. В этом убежден член Комитета Госдумы РФ по международным делам, депутат от фракции "Единая Россия" Евгений Примаков.

Комментируя события последних дней в Грузии, в том числе антироссийские выступления демонстрантов и высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, он отметил, что власти страны оказались сильны только в разгоне акций протеста. В политическом плане они показали себя совершенно слабыми, высказался парламентарий в интервью "Дума ТВ".

"Грузинская власть не самостоятельна и запугана агрессивной оппозицией. Чем дальше официальный Тбилиси будет развивать русофобию, тем меньшую группу народа он будет представлять", – подчеркнул Примаков.

Есть надежда, что меры, введенные Москвой в связи с ситуацией в Грузии, "отрезвят" Тбилиси, поскольку отрицательно скажутся на бюджете страны, отметил депутат.

Оппозиция Грузии начала акции протеста в стране 20 июня. Поводом послужил приезд в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и его выступление в местном парламенте. Антироссийские демонстрации переросли в антиправительственные митинги, начались погромы.

Чтобы обеспечить безопасность россиян, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля и дал распоряжение МИД обеспечить вывоз граждан РФ и их багажа из охваченной беспорядками соседней страны.