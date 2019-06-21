Российских туристов предупредили об опасности в Грузии

Погром в Тбилиси в разгар туристического сезона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочинила "Песню безумству", в которой призвала россиян повременить с поездками в республику Закавказья. На своей странице Facebook спикер внешнеполитического ведомства предупредила об угрозе на фоне массовых восстаний в Грузии.

Оппозиция выразила недовольства после того, как открывший Межгосударственную парламентскую сессию депутата Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера.

"Его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось",

– написала Захарова, отметив, что погром произошел в разгар туристического сезона. По ее словам, акции протеста нанесли больше вреда самой Грузии.

Напомним, ночью в Тбилиси произошла массовая потасовка. Число пострадавших достигло 240 человек, отмечает "ФедералПресс".