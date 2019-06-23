Назвавшая нашу страну врагом политик пытается усидеть на двух стульях

Саломе Зурабишвили пытается избежать последствий скандала с делегацией из РФ.

Глава государства заявила, что туристы "обожают Грузию", а потому турпоток необходимо сохранить. Налаживать диалог между двумя странами должны политики. При этом она Зурабившивили отметила, что под решением проблемы подразумевается объединение грузинских территорий.

"…это не должно ни коем образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии", – сказала она в интервью Euronews.

О том, что 20 июня обстановка была отнюдь не мирной, называющая Россию "врагом" Зурабившивили отчего-то не вспомнила.

Слова грузинского президента вызвали у россиян возмущение. Пользователи заявили, что не понимают, на что надеется Зурабишвили после таких оскорблений (орфография и пунктуация сохранены).

"Интересно рассуждает президент Грузии. Наших туристов будут бить по морде бесчинствующие радикалы, а они должны подставлять вторую щеку, считая, что политическое не надо смешивать с межличностным. Веселая мадам!" "Надо думать – что и где говоришь. Отсюда и заслуженный "приз". Известное индейское жилище – "фигвам", "А Зурабишвилли когда несколько дней назад назвала россиян оккупантами и туристическом потоке из России думала? Теперь спохватилась?! Политик должен отвечать за свои слова. Значит получила то, что хотела. Что же теперь говорить о том, что "туристы любят Грузию"?!! Может и любят. Но еще любят жить и быть живыми и здоровыми", "Во как ..также как прибалты за шпроты теперь грузины за туристов..все россияне на Северный Кавказ Грузия хай тонет в болоте..",

– пишут комментаторы.

Высказалась о заявлении Зурабишвили и российская телеведущая Ольга Скабеева.

"Ой, как смешно. Президент Грузии (та самая, которая "Россия– наш враг и оккупант") выступила за сохранение потока российских туристов", – написала она в своем Telegram, отметив, что для начала грузинской стороне следовало бы извиниться за "оккупанта".

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий авиаперелеты в Грузию. В целях безопасности президент поручил правительству проследить за возвращением наших туристов домой.

Скандал разразился в ходе 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси, в которой участвовала наша делегация. Грузинским оппозиционерам не понравилось, что российский депутат сел в кресло председателя парламента. Это место он занял по приглашению грузинской стороны.

Позже у здания парламента несколько тысяч человек устроили митинг. Они требовали отставки правительства и немедленного отъезда российской делегации из страны.