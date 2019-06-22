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В Тбилиси напали на российских журналистов

В деле замешаны националисты

Националисты напали на съемочную группу "России 24" и пытались избить корреспондента и оператора.

Инцидент случился, когда журналисты брали интервью у владельцев турагентства.

"Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали", -– сообщается на сайте телеканала.

Напомним, 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых пострадали 240 человек.

Сообщалось, что российский лидер Владимир Путин временно запретил авиаперелеты в Грузию.

Андрей ДОВЛАТОВ
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