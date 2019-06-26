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Грузинское вино исчезнет с полок

Фото: www.globallookpress.com
Власти РФ готовятся ввести запрет на ввоз алкоголя из кавказской республики

Государственные органы РФ начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии. Это приведет к росту контрафактной продукции на рынке, утверждают эксперты.

По словам участников рынка, Министерство сельского хозяйства РФ и Роспотребнадзор рассылают по магазинам неформальные запросы о количестве грузинских вин на полках. Официальных обращений по этому поводу пока не поступало, передает "Коммерсантъ".

В понедельник, 24 июня, Роспотребнадзор сообщил, что усиливает контроль за качеством и безопасностью поставляемого из Грузии алкоголя. Так что опросы об ассортименте могут быть связаны с подготовкой к введению запрета на импорт вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран.

Фото: EPA

Именно так произошло в ходе предыдущего конфликта России и Грузии. Алкогольная продукция из этой страны исчезла из российских магазинов на семь лет – с 2006 по 2013 годы. До 2006 г. на Россию приходилось 70% экспорта грузинского вина.

В настоящий момент эксперты оценивают долю грузинских вин на российском рынке в 7,5%. В январе – апреле 2019 г. Грузия была вторым импортером тихого вина в нашу страну с долей 17%.

В целом специалисты считают возможный запрет на импорт грузинских вин "несмертельным", так как этот объем распределится между другими странами. Кроме этого, у импортеров есть товарные остатки.

По некоторым оценкам, сегодня в России остается нераспроданными около 10 млн бутылок грузинского вина. Если запрет коснется и импорта, и реализации оставшейся продукции, это вино будет распродаваться нелегально, как было в 2006 году. Кроме того, ограничения приведут к росту нелегального импорта грузинского вина из Белоруссии и Казахстана.

Основные негативные последствия от возможного запрета лягут прежде всего на грузинских производителей вина, которым придется закрыть две трети своих заводов. В настоящий момент у них 65% всей реализации приходится на российский рынок.

Массовые акции протеста в Грузии начались 20 июня. Поводом послужил приезд в Тбилиси российской делегации и выступление парламентариев в местном парламенте. Антироссийская демонстрация оппозиции переросла в антиправительственные митинги, начались погромы, несколько человек были убиты, десятки получили ранения. После этого власти РФ приняли решение о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля.

Андрей ФИЛАТОВ
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