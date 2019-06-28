Тбилиси отнекивается от бумажной работы

Грузия не будет давать юридических гарантий того, что российские путешественники находятся в этой стране в безопасноти. По словам замглавы МИД Грузии Александра Хвтисиашвили, такие обязательства уже существуют.

"Мы уже гарантируем",

– заявил Хвтисиашвили агентству РИА Новости.

Журналисты агентства также поинтересовались, как можно было бы оформить эти гарантии. Замгалвы ведомства отметил, что это "ненормальный вопрос", так как за последние пять лет никто не пострадал. Он добавил, что и сейчас не зафиксировано никаких происшествий с участием российских туристов, и даже посоветовал спросить это у них самих.

Владимир Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам посоветовал не продавать путевки в это государство. Такой указ президента России вышел после акции протестов, прошедших 20 июня. Митингующие возмутились участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате пострадали 240 человек, а 300 граждан Грузии задержали. А президент страны Саломе Зурабишвили обвинила Москву в причастности к погромам.

При этом в Тбилиси не хотят потерять турпоток из России, а, заодно, и деньги. Власти разрабатывают план того, чтобы быстро урегулировать сложившуюся ситуацию. Например, хотят договориться о рейсах для россиян из других стран, например, Азербайджана.

Абхазия тоже решила действовать и закрыла въезд для иностранных граждан с территории Грузии 27 июня. Служба госбезопасности Абхазии также запретила населению посещать Грузию, так как протесты затрагивают государственность этой страны.