Грузия нашла способ обойти запрет России

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Бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона предлагают запустить для российских туристов, которые хотят отдохнуть в Грузии.
Об этом в эфире грузинского Первого канала заявил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По его словам, соответствующий документ уже представлен минэкономики и представителям туристического бизнеса. Кроме того, в обсуждении ситуации, может принять участие МИД Грузии, отмечает RT.
Алавердашвили подчеркнул, что владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов рассказывают, что россияне просят их помочь найти альтернативные способы для поездки в Грузию.
Он также добавил, что некоторые страны, в том числе, Украина и Казахстан, готовы организовать чартерные рейсы для россиян.
Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня – радикалы выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Российский президент Владимир Путин 21 июня своим указом запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля.
По оценкам экспертов, убытки Грузии после введения ограничений со стороны России могут составить 2,1 млрд лари – примерно 750 млн долларов.
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