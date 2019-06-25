Грузия нашла способ обойти запрет России

Тбилиси не хочет терять российские деньги

Бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона предлагают запустить для российских туристов, которые хотят отдохнуть в Грузии.

Об этом в эфире грузинского Первого канала заявил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По его словам, соответствующий документ уже представлен минэкономики и представителям туристического бизнеса. Кроме того, в обсуждении ситуации, может принять участие МИД Грузии, отмечает RT.

Алавердашвили подчеркнул, что владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов рассказывают, что россияне просят их помочь найти альтернативные способы для поездки в Грузию.

Он также добавил, что некоторые страны, в том числе, Украина и Казахстан, готовы организовать чартерные рейсы для россиян.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня – радикалы выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Российский президент Владимир Путин 21 июня своим указом запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля.

По оценкам экспертов, убытки Грузии после введения ограничений со стороны России могут составить 2,1 млрд лари – примерно 750 млн долларов.

