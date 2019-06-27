Закавказская Республика разработала два варианта развития событий

Борьбу не столько за путешественников из России, сколько за деньги, которые они приносят, развернет Грузия. На данный момент уже существуют два плана по сохранению турпотока – и оба рабочие, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

"Кратковременный план таков, что мы должны суметь своевременно урегулировать возникшие проблемы. Мы должны обеспечить, чтобы доход наших не был уменьшен. Мы работаем по всем направлениям, в том числе, чтобы количество туристов из России не было сокращено",

– цитирует главу кабмина РИА "Новости".

Второй вариант развития событий – долгосрочный. Он предполагает интеграцию туристического сегмента в мировую экономику.

Подорванным отношениям между Россией и Грузией предшествовало заявление лидера последней. Саломе Зурабишвили обвинила Москву в причастности к погромам в Тбилиси, которые произошли в ночь с 20 на 21 июня.

Оппозицию разъярило поведение российского депутата, которого посадили в кресло спикера. Наказать закавказскую Республику санкциями предложил первый зампред думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.



"Такие агрессивные действия в отношении РФ недопустимы, мы должны дать им жесткий ответ. Уже был дан ответ, но надо пойти дальше, чтобы они поняли – нам нельзя плевать в лицо. Закрыть границу, запретить переводы с территории РФ на территорию Грузии и, конечно же, запретить продажу грузинского вина. И, может быть, пойти еще дальше, но пока только экономически. Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны РФ",

– заявил парламентарий, передает "Дума ТВ".

Напомним, разбушевавшихся участников акции усмиряли резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. В ответ на заявление Зурабишвили ее российский коллега Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля пассажирское авиасообщение с Грузией временно прекратится.

В самой республике в случившемся обвиняют ее власть. По словам лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе, руководство страны не приняло никаких мер, чтобы уладить испортившиеся отношения.

"Если бы были переговоры, реальный диалог, позитивные шаги в направлении политического компонента, то, конечно, такого антироссийского всплеска, который был спровоцирован, его бы не было",

- пояснила она в интервью НСН. Политик выразила надежду, что стороны помирятся, и первый шаг сделает именно Грузия, уточняет "Подмосковье сегодня".