Телекомпании пришлось приостановить вещание в целях безопасности

В Тбилиси в ночь на понедельник местные жители вновь устроили протесты. Люди возмутились нецензурными словами журналиста оппозиционного телеканала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор Ника Гварамия на несколько часов остановил работу телекомпании. К утру 8 июля вещание возобновили.

О том, что телеканал начал работать снова, сообщает ТАСС. Скандал начался в воскресенье вечером, когда сотрудник "Рустави 2" Георгий Габуния открыл свою авторскую программу "P.S." с ругани лидера россиян. Он добавил, что "рабам" президента России нечего делать на "их красивой земле". Гендиректор компании поспешил заявить, что осуждает мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию журналиста.

В МИД Грузии тут же отметили, что расценивают выступление Габунии как попытку увеличить напряжение в отношениях двух стран, назвав его слова провокацией. Президент страны Саломе Зурабишвили также прокомментировала выходку журналиста в своем Twitter.

"Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на "Рустави 2". Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряжённости в стране, с Россией и в регионе",

- цитирует главу Грузии телеканал RT.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе тоже назвал выступление сотрудника "Рустави 2" "отвратительной провокацией". Михаил Саакашвили также отметил, что журналисту следовало в приличной форме высказывать свое мнение.

"На нашей стороне правда, и правду нужно передавать цивилизованной формой. Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу", - заявил Саакашвили.

В это же время недовольные словами Габунии грузины начали стекаться к зданию телеканала. Они закидали офис телекомпании яйцами, вениками и бутылками. Протестующие, как сообщает портал URA.RU, требовали уволить Габунию, а также гендиректора Гварамию.

Как передает издание "Комсомольская правда", возмущенные кричали о том, что после таких слов на весь мир россияне не захотят посещать Грузию.

"Нам без России не прожить! Какие рабы?! Да кто из русских после этого к нам приедет?". "Эти журналисты думают, что творят и что говорят вообще?!!!". "Пусть извиняются немедленно и перед Россией и перед Путиным и перед нами, простыми телезрителями за мат. Как такое допустили вообще в прямом эфире на всю страну?" – говорили протестующие.

Изданию "Царьград" также стало известно, что негодующие люди хотели сравнять здание телеканала с землей. Пользователи Сети, а также коллеги Габунии тоже раскритиковали его выступление, подчеркнув, что он вышел за рамки дозволенного и опозорил свою стану.

"На что похоже поведение Габуния? Полный идиотизм, тошнотворно", – высказался блогер Giorgi Cyxymu Jakhaia.

Как передает издание "Свободная Пресса", Гварамия прекратил вещание телеканала, потому что МИД страны не могло обеспечить безопасность журналистов. Но к утру, когда митингующие начали расходиться, телеканал заработал.

По информации портала "Новости Грузии", Гварамия извинился за высказывание своего подчиненного.