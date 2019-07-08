Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грузинский телеканал оказался в центре скандала из-за слов о Путине

Фото: EPA/Зураб Курцикидзе/ТАСС
Телекомпании пришлось приостановить вещание в целях безопасности

В Тбилиси в ночь на понедельник местные жители вновь устроили протесты. Люди возмутились нецензурными словами журналиста оппозиционного телеканала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор Ника Гварамия на несколько часов остановил работу телекомпании. К утру 8 июля вещание возобновили.

О том, что телеканал начал работать снова, сообщает ТАСС. Скандал начался в воскресенье вечером, когда сотрудник "Рустави 2" Георгий Габуния открыл свою авторскую программу "P.S." с ругани лидера россиян. Он добавил, что "рабам" президента России нечего делать на "их красивой земле". Гендиректор компании поспешил заявить, что осуждает мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию журналиста. 

В МИД Грузии тут же отметили, что расценивают выступление Габунии как попытку увеличить напряжение в отношениях двух стран, назвав его слова провокацией. Президент страны Саломе Зурабишвили также прокомментировала выходку журналиста в своем Twitter.

"Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на "Рустави 2". Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряжённости в стране, с Россией и в регионе",

- цитирует главу Грузии телеканал RT.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе тоже назвал выступление сотрудника "Рустави 2" "отвратительной провокацией". Михаил Саакашвили также отметил, что журналисту следовало в приличной форме высказывать свое мнение. 

"На нашей стороне правда, и правду нужно передавать цивилизованной формой. Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу", - заявил Саакашвили.

В это же время недовольные словами Габунии грузины начали стекаться к зданию телеканала. Они закидали офис телекомпании яйцами, вениками и бутылками. Протестующие, как сообщает портал URA.RU, требовали уволить Габунию, а также гендиректора Гварамию.

Фото: EPA/ТАСС

Как передает издание "Комсомольская правда", возмущенные кричали о том, что после таких слов на весь мир россияне не захотят посещать Грузию.

"Нам без России не прожить! Какие рабы?! Да кто из русских после этого к нам приедет?". "Эти журналисты думают, что творят и что говорят вообще?!!!". "Пусть извиняются немедленно и перед Россией и перед Путиным и перед нами, простыми телезрителями за мат. Как такое допустили вообще в прямом эфире на всю страну?" – говорили протестующие.

Изданию "Царьград" также стало известно, что негодующие люди хотели сравнять здание телеканала с землей. Пользователи Сети, а также коллеги Габунии тоже раскритиковали его выступление, подчеркнув, что он вышел за рамки дозволенного и опозорил свою стану.

"На что похоже поведение Габуния? Полный идиотизм, тошнотворно", – высказался блогер Giorgi Cyxymu Jakhaia.

Как передает издание "Свободная Пресса", Гварамия прекратил вещание телеканала, потому что МИД страны не могло обеспечить безопасность журналистов. Но к утру, когда митингующие начали расходиться, телеканал заработал. 

По информации портала "Новости Грузии", Гварамия извинился за высказывание своего подчиненного. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей