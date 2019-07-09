Оскорбивший Путина грузинский журналист сохранит работу

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Гендиректор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия сообщил, что Георгий Габуния, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, продолжит работать после двухмесячного отстранения.
"Что бы ни сказал Габуния, <...> это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала",
– заявил гендиректор телекомпании в программе "Прямо сейчас", передает портал "Громадське ТВ".
Однако руководство канала признало, что выходка журналиста была неприемлемой, поэтому отстранило его от работы на 2 месяца. По словам Гварамии, зрители могут смотреть другие телеканалы, если они против такого решения. Он также добавил, что рейтинг у "Рустави 2" только вырос на фоне этого скандала.
Любопытно, что выступление Габунии осудили политики Грузии. В России также возмутились словами журналиста, который оскорбил не только президента, но и весь народ.
Так, глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Габунию необходимо экстрадировать в Россию и "наказать по всей строгости российских законов".
"Поддерживаю предложение о возбуждении против Габунии уголовного дела. Согласие или несогласие властей Грузии на его экстрадицию в нашу страну станет показателем их способности и желания обуздать потерявших берега радикалов",
– написал Аксенов на своей странице в Facebook, отметив, что он выступает за усиление санкций против Грузии, чтобы искоренить русофобию.
А Владимир Соловьев уже поинтересовался в своем telegram-канале, как изменятся рейтинги "Рустави 2" при запрете поставок грузинского вина в Россию.
"Отличная будет тема для пары рейтинговых программ. Ну-ну", – заключил телеведущий.
Решением гендиректора грузинского телеканала шокирована и Ольга Скабеева.
Юрий Лоза же считает, что Грузия не собирается гасить антироссийские настроения. По его мнению, в цивилизованных странах после такого канал бы закрыли, а на ведущего завели бы уголовное дело за попытку разжечь межнациональную рознь. А Иосиф Пригожин уверен, что журналист поступил не по-мужски.
"Если такое хамство общественность "проглотит", буду очень расстроен и разочарован в людях", – поделился эмоциями продюсер в Instagram.
Как передает "Вечерняя Москва", Пригожин отметил, что этот инцидент портит репутацию аристократичного народа.
Габуния начал свою воскресную передачу с оскорблений Путина, из-за чего местные жители собрались у здания телеканала, который закидали различными предметами. Люди были возмущены дерзостью журналиста, на которого накинулись и многие российские звезды, например, Ксения Собчак.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи
В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства