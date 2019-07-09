Оскорбивший Путина грузинский журналист сохранит работу

Руководство телеканала заметило, что скандальный сотрудник не нарушил закон

Гендиректор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия сообщил, что Георгий Габуния, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, продолжит работать после двухмесячного отстранения.

"Что бы ни сказал Габуния, <...> это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала",

– заявил гендиректор телекомпании в программе "Прямо сейчас", передает портал "Громадське ТВ".

Однако руководство канала признало, что выходка журналиста была неприемлемой, поэтому отстранило его от работы на 2 месяца. По словам Гварамии, зрители могут смотреть другие телеканалы, если они против такого решения. Он также добавил, что рейтинг у "Рустави 2" только вырос на фоне этого скандала.

Любопытно, что выступление Габунии осудили политики Грузии. В России также возмутились словами журналиста, который оскорбил не только президента, но и весь народ.

Так, глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Габунию необходимо экстрадировать в Россию и "наказать по всей строгости российских законов".

"Поддерживаю предложение о возбуждении против Габунии уголовного дела. Согласие или несогласие властей Грузии на его экстрадицию в нашу страну станет показателем их способности и желания обуздать потерявших берега радикалов",

– написал Аксенов на своей странице в Facebook, отметив, что он выступает за усиление санкций против Грузии, чтобы искоренить русофобию.

А Владимир Соловьев уже поинтересовался в своем telegram-канале, как изменятся рейтинги "Рустави 2" при запрете поставок грузинского вина в Россию.

"Отличная будет тема для пары рейтинговых программ. Ну-ну", – заключил телеведущий.

Решением гендиректора грузинского телеканала шокирована и Ольга Скабеева.

Юрий Лоза же считает, что Грузия не собирается гасить антироссийские настроения. По его мнению, в цивилизованных странах после такого канал бы закрыли, а на ведущего завели бы уголовное дело за попытку разжечь межнациональную рознь. А Иосиф Пригожин уверен, что журналист поступил не по-мужски.

"Если такое хамство общественность "проглотит", буду очень расстроен и разочарован в людях", – поделился эмоциями продюсер в Instagram.

Как передает "Вечерняя Москва", Пригожин отметил, что этот инцидент портит репутацию аристократичного народа.

Габуния начал свою воскресную передачу с оскорблений Путина, из-за чего местные жители собрались у здания телеканала, который закидали различными предметами. Люди были возмущены дерзостью журналиста, на которого накинулись и многие российские звезды, например, Ксения Собчак.