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Кремль назвал "большим позором" Грузии оскорбления в адрес Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
При этом грузинские власти были оправданы

В Кремле оценили словесную брань в отношении главы российского государства Владимира Путина и народа России в целом от журналиста телеканала "Рустави 2" как "большой позор для грузин". Так прокомментировал официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков похабную речь, выданную на-гора в эфире Георгием Габуния.

"Безусловно, подобного рода поведение – пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия, – но, конечно же, это не достойно грузинского народа, это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и, конечно, это большой позор для грузин", – цитирует ТАСС пресс-секретаря Путина.

Однако представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что "все руководство Грузии – и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента – решительно осудили эту выходку".

Дмитрий Песков. Фото: www.globallookpress.com

Песков заметил, что в последние дни в кавказской Республике происходят "все новые и новые обострения русофобских припадков". По его мнению, это является последствием "нежелания или неготовности государства приструнить" на корню выходки местных эстремистов-молодчиков.

Ранее сегодня матерный спич грузинского ведущего осудили в МИД РФ, назвав происходящее очередной антироссийской провокацией "радикальных сил", цель которых – не допустить налаживания отношений между Москвой и Тбилиси. "Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", – говорится в заявлении нашего дипведомства.

На Смоленской площади ждут адекватной реакции от международных журналистских организаций и сообществ.

Между тем, руководство телеканала "Рустави 2" позволило себе принести извинения за высказывания автора программы "Постскриптум" только телезрителям, сообщает "ФедералПресс".

Напомним, с понедельника, 8 июля, в связи с угрозой безопасности россиян на территории Грузии после митингов из-за скандала в стенах местного парламента с делегацией из Госдумы временно остановлено авиасообщение с грузинскими воздушными портами.

Елена УСОВА
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