Низкая выходка журналиста вносит раскол между странами

Грузинско-российские отношения страдают от "оголтелой русофобии" и провокаций со стороны местных радикалов. Именно такой провокацией стала вчерашняя скандальная выходка телеведущего Георгия Габуния, оскорбившего в прямом эфире Владимира Путина. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.



"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави 2". Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия",

– говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что на этот раз власти страны "нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение". В грузинском обществе произошедшее также было воспринято со "справедливым возмущением".

"Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах", – также заявили в министерстве.





Со своей стороны официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что случившееся – "это беда Грузии", сообщает РИА "Новости".

Выходка телеведущего "Рустави 2" не понравилась его коллегам. После этого инцидента с телеканала начали массово увольняться сотрудники, передает "Sputnik Грузия". На прошедшей акции протеста журналисты канала демонстративно разрывали свои пресс-карты. А генеральному директору телекомпании "Рустави 2" пришлось публично извиняться за скандал, сообщает "Грузия Online".

Вчера вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S." на оппозиционном телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Выступление журналиста осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Ночью у здания телеканала прошла акция протеста. Сотни жителей Тбилиси закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил показ передач.