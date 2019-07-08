Матерщиннику подрезали язык

Грузинский телеведущий Георгий Габуния, сыпавший накануне в эфире "Рустави 2" скабрезной лексикой в адрес президента России Владимира Путина и его семьи, а также российских граждан, временно лишился работы. Таково решение руководства телеканала.

"По решению органа саморегулирования журналист Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит/ведет", - говорится в сообщении "Рустави 2", опубликованном на его сайте.

Полностью текст решения будет размещен позже.

Между тем, в России увидели хитрую уловку в действиях "Рустави 2". Так, журналист Владимир Соловьев предполагает, что Габунию "ушли в отпуск".

"Кого они хотят обмануть??? Сейчас время телевизионных отпусков. Новый сезон начнется в сентябре. Теперь они отпуск выдают за отстранение. Ну-ну", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, скандальную речь с нецензурной бранью в адрес Путина на русском языке Габуния произнес во вступительной части программы "Постскрипум" 7 июля. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и президент страны Саломе Зурабишвили назвали произошедшее провокацией. Глава государства осудила "разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления".

В Москве инцидент посчитали "большим позором для грузин". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова случившееся является следствием "нежелания или неготовности государства приструнить" распоясавшихся радикалов.

Некоторые комментаторы из Грузии связывают инцидент с экс-лидером страны Михаилом Саакашвили.

"Теперь остается ждать новых сюрпризов из России. Какой же Габуния, оказывается, отважный. Браво "Рустави 2", браво Саакашвили!", – сказал РИА "Новости" предприниматель из Тбилиси Гия Чанчалеишвили.

С ним согласна и другая жительница грузинской столицы Лали Джикури, оценившая произошедшее как "полный беспредел". Она предполагает, что Москва даст большой санкционный ответ. "Настоящий грузин никогда такого не позволит себе и своей стране... Это точно заказ главного врага страны – Саакашвили", – считает она.

