"Подростковая выходка": Собчак накинулась на грузинского телеведущего

Телеведущая назвала глупым поступок тбилисского коллеги

Ксения Собчак дала краткий комментарий на оскорбления в адрес президента Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

"Моя позиция в этом вопросе не изменилась -с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина – это нелепо и скорее показывает слабость позиции", -

написала Собчак в своем телеграм-канале.

По мнению Ксении, все это похоже на "подростковую выходку" – все равно, что написать на заборе нецензурное слово и радоваться.

"Все это скорее отпугивает нормальных людей чем привлекает. Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо глупо", -

подытожила Собчак (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

В воскресенье, 7 июля, ведущий программы "Постскриптум" грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина, напоминает "ФедералПресс".