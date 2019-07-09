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"Много чести": Путин отреагировал на выходку грузинского телехама

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский лидер отказался от санкционной войны

Президент РФ Владимир Путин ответил на оскорбления в свой адрес со стороны журналиста Георгия Габуния. По мнению российского лидера, грузинский хам не заслуживает даже наказания.

"Много чести – возбуждать против таких уголовные дела, – отрезал Владимир Владимирович, снисходительно добавив. – Пусть вещает дальше".

Как передает ТАСС, президент отказался от санкционной войны против Грузии. Ограничительные меры, полагает глава государства, ударят по народу. Из уважения к нему вводить санкции не стоит. 

"Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", – прокомментировал Путин инициативу о запрете поставок воды и вина, пишет "Газета.Ru".

Напомним, выходка грузинского тележурналиста вызвала широкий общественный резонанс. Габуния начал воскресную передачу с обращения к Владимиру Путину, используя нецензурную брань.   

Ксения АНДРЕЕВА
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