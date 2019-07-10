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Самолеты и безвиз: Москва и Тбилиси проигнорируют провокаторов

Фото: www.globallookpress.com
В Россию едет грузинская делегация

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом сообщил источник в МИД РФ.

"Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", – подтвердил "Коммерсанту" дипломат.

Накануне президент РФ Владимир Путин отрицательно отреагировал на идею ввести экономические ограничения против Тбилиси, пояснив, что уважает грузинский народ. Предложение запретить поставки в РФ вино и минеральную воду из Грузии выдвинули депутаты Госдумы, возмущенные антироссийскими выступлениями в соседней стране. Последней каплей стала нецензурная брань журналиста телекомпании "Рустави-2" в адрес Путина и его покойных родителей.

Владимир Путин. Фото:kremlin.ru

Такое поведение осудили в Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили созвала брифинг, на котором обратилась к российской стороне с просьбой не реагировать на провокации. А лидер грузинского оппозиционного "Альянса патриотов" Ирма Инашвили сообщила, что депутаты парламентской фракции партии в срочном порядке едут в Москву, чтобы попытаться нормализовать отношения.

"Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход", написала Инашвили в Facebook.

В МИД РФ также полагают, что еще не все потеряно и "все можно наладить", пишет "Царьград". Вопрос в том, как скоро в Грузии прекратятся провокации и как официальный Тбилиси будет реагировать на русофобские выходки радикалов.

Обострение отношений РФ и Грузии произошло в июне. Представителям оппозиционных сил не понравилось, что в парламент страны были приглашены российские депутаты. Позже появились подозрения, что массовые акции протеста, окончившиеся жесткими столкновениями с полицией, были срежиссированы извне.

Фоторепортаж
Грузия испугалась новой войны с Россией
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Николай ВИКТОРОВ
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