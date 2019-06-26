В Грузии, судя по всему, решили подлить масла в огонь после недавнего скандала с нашей делегацией

Недовольство высказал глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани. Он заявил о "принципиальной позиции" страны в этом вопросе и напомнил о майской встрече в Хельсинки, когда Тбилиси не поддержал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Вызывающее сожаление решение ПАСЕ",

– написал он в своем Twitter.

Sad decision by @PACE_News! Like back in May, during the @coe Ministerial in Helsinki, Georgia principally opposed this decision. We are consistent to our position! — David Zalkaliani (@DZalkaliani) 25 июня 2019 г.

Заявление грузинского министра вызвало в Сети возмущение. Часть пользователей отметила, что Грузия, возможно, специально устроила провокацию накануне голосования в ПАСЕ, дабы выставить нашу страну в невыгодном свете (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Поздно пить боржоми!" "Ну что, боржом и винчик начинают разливать в Белоруссии?" "Украине и Грузии не оставили выбора,теперь они,как две великие державы просто обязаны наложить санкции на организацию ПАСЕ и ее членам,а может и на всю непослушную Европу.Ну ,а дальше посмотрят на поведение– могут продлевать до бесконечности,ну если ЕС откажется бесплатно их содержать и мзду выплачивать за непослушание", "Кстати, омерзительный балаган в Грузии запросто мог быть специально срежесирован в канун голосования по России в ПАСЕ. Однако укро-грузинская провокация провалилась. И конечно он сожалеет, зря старались", "Глава МИД Грузии зафиксировал антиевропейскую позицию своей страны",

- пишут комментаторы.

Ранее парламентарии проголосовали за участие нашей делегации в июньской сессии. Резолюцию обсуждали около девяти часов, передает "ФедералПресс". Позже ее полномочия оспорили, напоминает RT.

Решение ПАСЕ возмутило украинскую сторону. Глава МИД Незалежной Павел Климкин заявил, что страна намерена приостановить участие своей делегации в ассамблее и отзывает посла при СЕ, отмечает РИА ФАН.

Полномочий в ПАСЕ наша страна лишилась в 2014 году на фоне присоединения Крыма и конфликта на Украине. В 2017 году Москва отказалась от выплаты взносов в бюджет СЕ, напоминает сайт телеканала "360".