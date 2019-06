Недовольство высказал глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани. Он заявил о "принципиальной позиции" страны в этом вопросе и напомнил о майской встрече в Хельсинки, когда Тбилиси не поддержал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Вызывающее сожаление решение ПАСЕ",

– написал он в своем Twitter.

Sad decision by @PACE_News! Like back in May, during the @coe Ministerial in Helsinki, Georgia principally opposed this decision. We are consistent to our position!