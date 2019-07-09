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Президент Грузии призвала Россию проигнорировать скандал с телеканалом

Саломе Зурабишвили. Фото: www.globallookpress.com
Глава грузин боится усилить позиции радикальных сил

Если Россия ответит на выходку журналиста Георгия Габунии, который в эфире телеканала "Рустави 2" оскорбил президента РФ Владимира Путина, то она посодействует тому, что радикальные силы добьются своих целей. В этом уверена президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Лидер грузин на брифинге призвала Россию не поддаваться эскалации, ведь только с помощью мирной политики можно сохранять стабильность в регионе.

"Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям",

цитируют Зурабишвили РИА Новости.

Президент Грузии уже заявляла о том, что осуждает подобное разжигание ненависти, которое способствует ухудшению отношений между двумя странами. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что журналист позволил себе такую выходку, имеющую экстремистский и русофобский характер, из-за попустительства правительства Грузии. По его словам, подобные "хамские выводы являются ничем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику".

В воскресенье Габуния начал свою передачу "PS" с оскорблений в адрес Владимира Путина и россиян. Жители Грузии возмутились словами журналиста, которого на два месяца отстранили от работы, но не уволили. Многие публичные личности также осудили действия Габунии.

А 20 июня в Тбилиси прошли протесты из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где проходила встреча. Пострадали 240 человек, еще 300 задержали. 

Полина ИВАНОВА
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