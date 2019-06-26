"Надоел даже в Грузии": Кикабидзе осадили за нападения на Россию

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Заявления известного артиста Вахтанга Кикабидзе уже давно не воспринимаются народом Грузии всерьез. Об этом заявил президент фонда "Единения русского и грузинского народа" Владимир Хомерики.
"Вахтанг Кикабидзе – это уже история и, к сожалению, это уже закончилось печально и для него, и для его поклонников, которые уважали его талант. Сейчас таких все меньше и меньше. Его чудачества уже никого не удивляют. Это и фотография рядом с фашистскими деятелями Украины. Это и те заявления, которые он раньше делал в адрес России, той страны, которая очень уважала его талант и оценила его заслуги", -– приводит его слова НСН.
Он также выразил надежду, что напряженность в отношениях между Москвой и Тбилиси скоро закончится.
"Народ уже прекрасно все это понимает и, в принципе, готов дать отпор тем, кто все это творит", -– рассказал он.
При этом ранее Кикабидзе обозвали русофобом после слов о грузинском скандале.
Напомним после сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской делегации в Тбилиси начались акции протеста. В результате выступлений 300 человек были задержаны, а 240 ранены.
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