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"Деменция": Кикабидзе обозвали русофобом после слов о грузинском скандале

Вахтанг Кикабидзе. Фото: www.globallookpress.com
Россияне напомнили актеру историю соседнего государства

Известный певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе заявил, что ему трудно оценивать происходящее, но он считает, что правительство Грузии само заслужило то, что сейчас происходит в стране и во взаимоотношениях с Россией. При этом звезда СССР поддерживает оппозицию своей родины.

"Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось",

– сообщил Кикабидзе изданию "Московский комсомолец".

Он также предположил, что правительство Грузии, которое не думает о людях, специально устроило этот кризис, чтобы вывести народ на улицы. Ведь политика, по словам актера, "грязная штука". Кикабидзе также прокомментировал тот факт, что прекратится турпоток россиян в Грузию Он, как передает издание "Свободная пресса", отметил, что это "их так наказывают", а Грузия не может отказываться от морали ради денег.

Россияне, прочитав интервью актера, возмутились его заявлениями о том, что история Грузии никак не переплетена с российской. Некоторые интернет-пользователи напомнили Кикабидзе в комментариях к статьям о том, что Грузия сама дважды входила в состав России, которая защищала дружественный народ. Недоброжелатели сочли, что актер неблагодарный человек, которому СССР дал и славу, и деньги.

Фото: www.globallookpress.com

"Привезли....посадили....кто, грузинская служба протокола? Совсем старик на старости протек. Уж лучше бы молчал. Мда, история не учит ничему. А не благодаря России вы живете в 21 веке, нет? А то любите вы и другие забывать, кто вас защитил", "Кратко? Информационный "овощ"", "Не хочу сравнивать его с неким животным – символом неблагодарности, сам пусть догадается", "Кем был бы тов. Кикабидзе без СССР и без России? Актером провинциального театра... Плевать в душу русскому народу, прикрываясь ненавистью к российской власти и забывая о том, что не Россия развязывает конфликты вокруг своих границ. Нужно быть либо лицемером, либо... недалеким человеком... Подозреваю – второе", "Деменция в последней стадии! Не признаёт никого, но говорить любит!", "Вахтанг, завязывай с алкоголем ...", "Да просто обиженка он", "Руссофоб законченый", "А зачем Грузия вошла в состав Российской империи, не напомнит? "Такого не когда не было"– возмутились россияне словами Кикабидзе.

Впрочем, нашлись и те, кто спокойно воспринял мнение актера, добавив, что "тут Кикабидзе прав".

"Нашим делегатам нужно было вести себя поскромнее!", - посчитал один россиянин, а другой извинился перед грузинами.

"Кикабидзе можно понять. Но дело в том, что любые акции с участием российских представителей вызвали бы такую же реакцию", – подчеркнул пользователь Сети.

После сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской делегации в Тбилиси начались акции протеста. В результате выступлений 300 человек задержали, а 240 получили ранения. Президент России Владимир Путин подписал указ в целях безопасности народа, согласно которому запрещается авиасообщение между двумя странами. Глава РФ также порекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию. 

Полина ИВАНОВА
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