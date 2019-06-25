Против грузинских товаров могут ввести торговые ограничения

Обострение отношений Москвы и Тбилиси фактически обернулось экономической войной между странами. Временным запретом на авиасообщение дело не ограничится. С таким предсказанием выступил бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили.



"Россия будет поступать аналогично тому, как это делалось несколько лет назад. В итоге дело может дойти до полных ограничений на любую грузинскую продукцию. Примерно на этом пути стоит российская государственная машина. Не знаю, когда закончится эта бессмысленная вакханалия. Объявлена экономическая война",

– заявил экс-дипломат в интервью грузинскому изданию "Резонанси".

По его словам, в первую очередь Москва может запретить поставки алкоголя и сельскохозяйственной продукции из Грузии. Так было в 2006 г., когда власти РФ ввели эмбарго на продукцию из Грузии после выдворения из страны четырех российских офицеров. Торговые ограничения просуществовали семь лет.

После запрета пассажирских авиарейсов между российскими и грузинскими аэропортами в закавказской республике стали подсчитывать ущерб от потери российских туристов. По данным Федерации гостиниц и ресторанов Грузии, вероятные убытки страны при полном запрете на авиасообщение и потерю турпотока из РФ могут составить около $750 млн за летний период. Организация "Transparency Internatioinal – Грузия" оценила их в $100 млн, сообщает "Взгляд".

В России между тем надеются на то, что отношения между странами будут восстановлены как можно скорее. Однако этому, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, мешают Соединенные Штаты.

"У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью", – заявил дипломат на сегодняшней пресс-конференции (цитируется по ТАСС).

Массовые акции протеста в Грузии начались 20 июня. Поводом послужил приезд в Тбилиси российской делегации и выступление парламентариев в местном парламенте. Антироссийская демонстрация оппозиции переросла в антиправительственные митинги, начались погромы, несколько человек были убиты, десятки получили ранения. После этого власти РФ приняли решение о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля.