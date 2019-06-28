Минск засудит Москву за грязную нефть

Соседняя республика выставила счет за испорченное оборудование

Если Россия добровольно не компенсирует Белоруссии потери от загрязнения сырья в трубопроводе "Дружба", белорусская сторона обратится в суд. С такой угрозой выступил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.



"Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд",

– заявил Ляшенко, выступая на совместном заседании двух палат белорусского парламента (цитируется по "Прайму").

По словам замглавы правительства, потери от порчи оборудования на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре в результате загрязнения хлоридами российской нефти в трубопроводе "Дружба" белорусская сторона оценила в $20 миллионов. Ляшенко подчеркнул, что мозырьский завод вынужден был "оптимизировать технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа".

Белорусским специалистам приходится принимать особые меры, чтобы вытеснить из трубопроводов испорченное сырье, передает "Интерфакс". На данный момент страна избавилась уже от 705 тыс. т загрязненной нефти. "Предпринимаемые меры позволят к 15 августа полностью заместить всю некондиционную нефть на качественную", – отметил вице-премьер Белоруссии.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из России экспортируется в Европу транзитом через Белоруссию, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате страны Восточной Европы остановили прием нефти. В течение мая и июня прокачка чистой нефти из была возобновлена.

Ответственность за загрязнение нефтепровода возложили на компанию "Транснефть". Ей придется компенсировать ущерб всем пострадавшим сторонам. Следственные органы выяснили, что нефть умышленно загрязняли дихлорэтаном, чтобы скрыть хищения. Фигурантами этого уголовного дела стали 13 человек.