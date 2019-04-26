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Российскую нефть загрязнили хлорорганикой специально

Фото: www.globallookpress.com
Диверсанта выведет на чистую воду следствие

Загрязнение черного золота, ставшее причиной размолвки между Москвой и Минском, – это вовсе не случайность, заявили в компании "Транснефть". Хлорорганика попала в трубопровод "Дружба" через частный "Самаратранснефть-терминал". В него закачивают нефть сразу несколько поставщиков, рассказал официальный представитель госкорпорации Игорь Демин, отметив, что по факту загрязнения уже возбуждено уголовное дело. 

"Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему",

цитирует спикера "Транснефти" ТАСС. По словам Демина, вредитель действовал через узел учета, именно туда попали хлорорганические соединения, на высокую концентрацию которых указал белорусский завод. 

Напомним, вначале недели из-за примесей в российской нефти на белорусском предприятии вышло из строя оборудование. За тщательный контроль ее поставки пообещали взяться украинцы.

Между тем претензии к качеству импорта из РФ со стороны Минска поступали за несколько дней до этого. Позже он заявил о намерении отказаться от нашей нефти. Альтернативный маршрут сырья будет разработан до конца года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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