Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На белорусском заводе из-за российской нефти вышло из строя оборудование

Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Толочко
Мозырский НПЗ грешит на качество сырья

Завод по переработке нефти в городе Мозырь лишился дорогостоящего оборудования из-за поломки. На предприятии заявили, что в этом виновата некачественная нефть, которая поставляется из России.

Авария произошла в субботу, 20 апреля. На одной из установок были обнаружены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника. Неисправное оборудование демонтировали. На заводе считают, что причиной аварии стала нефть марки Urals. На заводе заявили, что она содержит высокую концентрацию хлорорганики, которая обладает повышенной коррозионной активностью.

"Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования", – рассказали агентству "БЕЛТА" на НПЗ.

После вскрывшейся поломки на заводе были вынуждены ужесточить контроль за состоянием оборудования и нарастить подачу реагентов, чтобы снизить коррозийный износ. 

На инцидент быстро отреагировали в Минэнерго РФ. Накануне в ведомстве подтвердили, что авария произошла из-за превышения норм органических хлоридов в нефти, и добавили, что это проблема "технического характера". Ее решат очень скоро, писало ТАСС.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Захарова резко осадила украинскую "Доктора Смерть"

Ульяна Супрун призвала соотечественников голосовать строчкой из нацистского гимна

Все по-старому: Зеленский превратится в нового Порошенко

Киев и Москва не смогут подружиться при новом президенте Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей