Мозырский НПЗ грешит на качество сырья

Завод по переработке нефти в городе Мозырь лишился дорогостоящего оборудования из-за поломки. На предприятии заявили, что в этом виновата некачественная нефть, которая поставляется из России.

Авария произошла в субботу, 20 апреля. На одной из установок были обнаружены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника. Неисправное оборудование демонтировали. На заводе считают, что причиной аварии стала нефть марки Urals. На заводе заявили, что она содержит высокую концентрацию хлорорганики, которая обладает повышенной коррозионной активностью.

"Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования", – рассказали агентству "БЕЛТА" на НПЗ.

После вскрывшейся поломки на заводе были вынуждены ужесточить контроль за состоянием оборудования и нарастить подачу реагентов, чтобы снизить коррозийный износ.

На инцидент быстро отреагировали в Минэнерго РФ. Накануне в ведомстве подтвердили, что авария произошла из-за превышения норм органических хлоридов в нефти, и добавили, что это проблема "технического характера". Ее решат очень скоро, писало ТАСС.