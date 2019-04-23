Черное золото будут поставлять в Республику через порты на Балтике

До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России. Такое заявление сделал сегодня заместитель генерального директора Белоруской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.



"Мы рассчитываем в этом году начать поставки",

– сказал представитель БНК (его слова приводит ТАСС).

Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц. Окончательное решение о приобретении "будет зависеть от условий, которые предложат" партнеры компании из Прибалтики.

"Одним из существенных моментов при решении вопросов, связанных с приобретением портовой инфраструктуры, для нас будет являться возможность того или иного терминала по приемке нефти с моря", – уточнил Гриб.

Тем временем белорусская сторона анализирует масштабы ущерба от поступления российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в страну. "Внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта", – сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Он также указал, что некачественная российская нефть уже успела просочиться на Украину, в Польшу и страны Балтии. В "Белнефтехиме" ждут, что российская компания "Транснефть" как можно скорее обеспечит поставку качественной продукции по северной ветке нефтепровода "Дружба", в обход проблемного участка.

Ранее сегодня в БНК заявили, что поставки белорусского бензина за рубеж временно прекращены из-за проблем с поставками сырья из РФ.

В прошлую пятницу, 19 апреля, Белоруссия объявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара – Унеча. На ряде белорусских нефтеперерабатывающих заводов заявили, что из-за некачественного сырья на предприятиях вышло из строя дорогостоящее оборудование. Министерство энергетики России пообещало, что качество поставляемой в Белоруссию нефти улучшится в ближайшее время.