"Людей снимают с крыш": город в Иркутской области эвакуируют из-за паводка

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В города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды объявлена эвакуация населения.
"Угроза дальнейшего подъема уровня воды сохраняется",-– говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.
Отмечается, что подтоплено около 900 жилых домов. Очевидцы в соцсетях рассказали, что некоторых спасателям приходилось снимать прямо с крыш.
Из-за проливных дождей в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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