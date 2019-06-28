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"Людей снимают с крыш": город в Иркутской области эвакуируют из-за паводка

Подтоплено около 900 домов

В города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды объявлена эвакуация населения.

"Угроза дальнейшего подъема уровня воды сохраняется",-– говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Отмечается, что подтоплено около 900 жилых домов. Очевидцы в соцсетях рассказали, что некоторых спасателям приходилось снимать прямо с крыш.

 Из-за проливных дождей в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Андрей ДОВЛАТОВ
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