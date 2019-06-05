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Молдавия отказалась платить России за приднестровский газ

Фото: www.globallookpress.com
Президент страны рассказал об "опасной бомбе"

Власти республики не будут оплачивать из государственной казны топливо, которое "Газпром" поставляет в не подконтрольный Кишиневу регион. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Долг Приднестровского региона за газ – это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега… Проблема газа – это бомба, которая может опасно для нас взорваться",

приводит слова политика радиостанция "Говорит Москва".

По словам Додона, этот вопрос обсуждался с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, но к согласию, очевидно, не пришли. Президент также напомнил, что контракт на поставку российского газа в Молдавию истекает 1 января 2020 года. Пока что он не продлен из-за российско-украинских противоречий.

Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто", ‑ указал молдавский лидер.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров между Москвой и Кишиневом о новом контракте на поставку газа средневзвешенная стоимость топлива была снижена до $210,2 за тысячу кубометров. В настоящее время правительство республики обсуждает с российским холдингом новый долгосрочный контракт на поставки газа. Кишинев добивается снижения закупочной стоимости.

Игорь Додон считается у себя на родине пророссийским политиком, за что его нещадно критикуют правительство и парламент. Он выступает за конструктивные отношения как с Москвой, так и с Брюсселем. Глава государства собирается принять участие в Петербургском экономическом форуме и стремится к тому, чтобы Молдавия в качестве наблюдателя вошла в ЕврАзЭС. Тем не менее вопрос об урегулировании приднестровской проблемы остается камнем преткновения между Москвой и Кишиневом.

Андрей ФИЛАТОВ
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