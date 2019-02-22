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Молдавия отказалась от российского наблюдателя от ОБСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Кишенев избавился от представителя РФ на выборах

Скандальная ситуация развернулась вокруг соседки Незалежной, которая, по всей вероятности, решила повторить судьбу последней. Итак, Молдавия отстранила от дел российского наблюдателя за выборами в парламент Александра Кобринского.

Свою работу он должен был выполнять в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая не удосужилась даже назвать внятную причину своего поведения. Завуалированным отклонением от нормы оправдал отказ Кишинева пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Да, участие господина Кобринского в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами на парламентских выборах в Молдове было прекращено после явного нарушения кодекса поведения наблюдателей на выборах БДИПЧ",

цитирует чиновника РИА "Новости". 

Фото: www.globallookpress.com

Между тем осведомитель агентства уточнил, что у Кобринского практически по-хамски отобрали удостоверение о членстве в миссии. Без всякого объяснения полномочий его лишили посол Организации Матиас Еорши и глава департамента БДИПЧ по выборам Александр Шлык из Варшавы.

По версии российского наблюдателя, он мог пострадать из-за текстов в Facebook. В своих постах он открыто пишет о постсоветских странах как о западных угодниках, а также о демографическом кризисе в Молдавии. При этом Кобринскому интересно узнать об истинных мотивах Кишинева. 

Парламентские выборы в Республике намечены на ближайшее воскресенье, 24 февраля. 

Ксения АНДРЕЕВА
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