Кишенев избавился от представителя РФ на выборах

Скандальная ситуация развернулась вокруг соседки Незалежной, которая, по всей вероятности, решила повторить судьбу последней. Итак, Молдавия отстранила от дел российского наблюдателя за выборами в парламент Александра Кобринского.

Свою работу он должен был выполнять в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая не удосужилась даже назвать внятную причину своего поведения. Завуалированным отклонением от нормы оправдал отказ Кишинева пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Да, участие господина Кобринского в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами на парламентских выборах в Молдове было прекращено после явного нарушения кодекса поведения наблюдателей на выборах БДИПЧ",

– цитирует чиновника РИА "Новости".

Между тем осведомитель агентства уточнил, что у Кобринского практически по-хамски отобрали удостоверение о членстве в миссии. Без всякого объяснения полномочий его лишили посол Организации Матиас Еорши и глава департамента БДИПЧ по выборам Александр Шлык из Варшавы.

По версии российского наблюдателя, он мог пострадать из-за текстов в Facebook. В своих постах он открыто пишет о постсоветских странах как о западных угодниках, а также о демографическом кризисе в Молдавии. При этом Кобринскому интересно узнать об истинных мотивах Кишинева.

Парламентские выборы в Республике намечены на ближайшее воскресенье, 24 февраля.