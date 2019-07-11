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Украинская ГТС обречена на отмирание

Фото: www.globallookpress.com
Украинские оппозиционеры не смогут в собственной стране отстоять поставки российского газа по сниженной цене

Представителям политдвижения "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые накануне в ходе своего визита в Москву анонсировали готовность уже в августе подписать с Россией обновленный контракт на поставку газа из РФ напрямую, а не через виртуальный реверс, не удастся заключить это соглашение из-за противодействия внутри страны. Так прокомментировал российский политолог и историк, научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский итоги переговоров Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По мнению эксперта, Москва в очередной раз показала и Киеву, и мировому сообществу, что готова к конструктивному диалогу, а украинские оппозиционеры – способность договариваться с российской стороной о выгодной цене на газ.

"Но прийти к власти на Украине она (ОПЗЖ) сейчас не сможет, о чем нам определенно говорят последние данные соцопросов", – цитирует "Новостное агентство Харькова" политолога.

Неменский считает, что нынешние киевские власти не способны договариваться, поэтому Незалежная и потеряет транзит, что, в свою очередь, приведет украинскую газотранспортную систему к вымиранию. Более того, убежден политолог, в будущем Украине станет сложнее закупать российский газ даже для внутреннего рынка, так как он будет по гораздо более высоким ценам, чем мог бы быть.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее в четверг Бойко рассказал журналистам, что встреча с председателем правительства РФ прошла успешно.

"Мы подвели итоги наших предварительных переговоров, и практически поставили точку в готовности заключить прямой контракт на закупку российского газа. В августе мы этот контракт подпишем, а это значит, что будут снижены коммунальные тарифы и снижены цены на все товары, в себестоимости которых есть где газ.... Я очень  рад, что этот контракт будет, он позволит существенно снизить стоимость газа и будет действовать на благо граждан нашей страны", – приводит слова основателя ОПЗЖ издание "Подробности".

Он подчеркнул, что так называемый реверсный газ из Европы, а на самом деле российский, сейчас стоит на $100 дороже, чем если бы он закупался напрямую у "Газпрома". По его данным, когда контракт на голубое топливо будет подписан без посредников, оно станет дешевле на 25%, чем сегодня.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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