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Молдавия просит открыть российский рынок

Фото: www.globallookpress.com
Парламентарии республики настроены на сближение Москвы и Кишинева

Молдавия пережила сложный период, когда ее настраивали против России. Сейчас времена изменились, необходимо налаживать отношения. Об этом заявил депутат парламента Республики Молдова Александр Слусарь, прибывший с делегацией на встречу в Госдуму 27 июля.

"То, что творилось в нашей стране, было на грани добра и зла. … Мы можем откровенно говорить и о болевых точках с РФ. Нам очень нужен российский рынок, нужно решать проблемы с транспортом, газом", – цитирует Слусаря "Дума ТВ".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, в свою очередь, что подобные межпарламентские встречи повышают уровень доверия между странами, и заверил, что Россия многое делала и будет делать для процветания Молдавии.

Николай ВИКТОРОВ
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