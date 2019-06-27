Молдавия просит открыть российский рынок

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Молдавия пережила сложный период, когда ее настраивали против России. Сейчас времена изменились, необходимо налаживать отношения. Об этом заявил депутат парламента Республики Молдова Александр Слусарь, прибывший с делегацией на встречу в Госдуму 27 июля.
"То, что творилось в нашей стране, было на грани добра и зла. … Мы можем откровенно говорить и о болевых точках с РФ. Нам очень нужен российский рынок, нужно решать проблемы с транспортом, газом", – цитирует Слусаря "Дума ТВ".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, в свою очередь, что подобные межпарламентские встречи повышают уровень доверия между странами, и заверил, что Россия многое делала и будет делать для процветания Молдавии.
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