Болгарии напомнили про османское иго

Исторический опыт может показать Софии, кто истинный друг

Россия и Болгария должны выстроить отношения, "достойные предков". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Народного собрания республики Цветой Караянчевой в Москве 26 июля.

По словам российского спикера, дипломатические отношения между странами установились 140 лет назад, когда "российские войска освободили Болгарию от турецкого ига, от геноцида". Однако с тех пор София так и не научилась, видимо, быть самостоятельной. Во всех ситуациях она оглядывается на Евросоюз и занимает выжидательную позицию. Это касается, в частности, отмены санкций против РФ. Болгары предпочитают отмалчиваться, пока другие страны ведут дискуссию:

"Если взять ту же Италию, она дальше от нас, но ее голос звучит. Франция – ее президент позицию заявляет. Германия – парламент позицию заявляет. Словакия – Андрей Данко был 9 Мая на параде, позицию лично высказал", – цитирует "Дума ТВ" Володина.

Между тем доверительные отношения политиков двух государств способствуют развитию экономических отношений, связей в области культуры, науки, указали болгарской делегации в Москве.

Караянчева, со своей стороны, отметила, что Болгария нацелена на взаимовыгодные отношения с Россией, в связи чем болгаро-российская парламентская группа дружбы поддержала меморандум о развитии отношений двух стран.