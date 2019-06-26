Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Болгарии напомнили про османское иго

Фото: www.globallookpress.com
Исторический опыт может показать Софии, кто истинный друг

Россия и Болгария должны выстроить отношения, "достойные предков". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Народного собрания республики Цветой Караянчевой в Москве 26 июля.

По словам российского спикера, дипломатические отношения между странами установились 140 лет назад, когда "российские войска освободили Болгарию от турецкого ига, от геноцида". Однако с тех пор София так и не научилась, видимо, быть самостоятельной. Во всех ситуациях она оглядывается на Евросоюз и занимает выжидательную позицию. Это касается, в частности, отмены санкций против РФ. Болгары предпочитают отмалчиваться, пока другие страны ведут дискуссию:

"Если взять ту же Италию, она дальше от нас, но ее голос звучит. Франция – ее президент позицию заявляет. Германия – парламент позицию заявляет. Словакия – Андрей Данко был 9 Мая на параде, позицию лично высказал", – цитирует "Дума ТВ" Володина.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем доверительные отношения политиков двух государств способствуют развитию экономических отношений, связей в области культуры, науки, указали болгарской делегации в Москве.

Караянчева, со своей стороны, отметила, что Болгария нацелена на взаимовыгодные отношения с Россией, в связи чем болгаро-российская парламентская группа дружбы поддержала меморандум о развитии отношений двух стран. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина и Запад лишились продовольственного рынка России

Правительство страны продлило эмбарго

Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей