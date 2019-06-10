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Молдавию предостерегли от раскола

Фото: Вадим Денисов/ТАСС
Украина напугала соседей перспективой повторения "российского сценария"

Кишинев рискует пойти по пути федерализации, что в конечном счете приведет к окончательному расколу страны. С таким предупреждением выступило Министерство иностранных дел Незалежной.

Киев не на шутку встревожился последними политическими событиями в соседней республике, в ходе которых президент страны Игорь Додон был отстранен от должности, а парламент распущен. В МИД Украины отметили, что власти страны заинтересованы в стабильной, демократичной, европейской Молдавии и готовы оказать помощь в урегулировании кризиса.

"Призываем ведущие политические силы Молдавии действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога с целью избежать силового противостояния. Важным для страны и ситуации с безопасностью в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны",

говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее премьер-министр страны Павел Филип, назначенный врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента. Он также сообщил, что досрочные выборы в представительный орган намечены на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение Конституционного суда по его отстранению от должности отчаянным шагом для узурпации власти.

В Москве ситуацию в Молдавии назвали попыткой государственного переворота. "В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд. Как только прозападные либералы проигрывают, они прибегают к любому нарушению закона, дабы сохранить власть", – прокомментировал ситуацию член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Основным предметом разногласий президента Молдавии Игоря Додона и правительства республики служит внешняя политика. Глава государства настаивает на сотрудничестве с Россией, тогда как в парламенте, который отвечает за формирование кабинета министров, преобладает большинство проевропейских партий.

Андрей ФИЛАТОВ
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