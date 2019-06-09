В Молдавии готовят госпереворот

В Молдавии распустили парламент и назначили досрочные выборы.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, эти процессы можно охарактеризовать не иначе, как попыткой государственного переворота.

"В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд. Как только прозападные либералы проигрывают, они прибегают к любому нарушению закона, дабы сохранить власть", -– написал Пушков в своем "Твиттере".

Напомним, ранее премьер-министр страны Павел Филип, назначенный врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента. Также сообщил, что досрочные выборы намечены на 6 сентября. При этом пезидент Молдавии Игорь Додон назвал решение суда по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.







