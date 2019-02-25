ОБСЕ признала "пророссийские" результаты выборов в Молдавии

Голосование прошло без нарушений

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считают прошедшие парламентские выборы в Молдавии демократическими и честными. Об этом заявил глава миссии ОБСЕ Георгий Церетели.



Об этом сообщает ТАСС.

"Все фундаментальные права были соблюдены. День выборов прошел без серьезных инцидентов", – отметил Церетели.

Однако все же были отдельные случаи привоза организованных групп голосовавших, добавил он, передает "МИР 24". Тем не менее, нарушения не отразились на итогах голосования.

Согласно итоговым цифрам, лидирующее место в молдавском парламенте заняла социалистическая партия, которая набрала свыше 31% голосов. Правящая партия демократов получила немногим меньше – 26,52% голосов.

Социалисты в отличие от демократов выступают за более плотное сотрудничество с Россией, передает URA.RU.