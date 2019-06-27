Новая власть Молдавии надеется на одобрение России

Республика стремится наладить связи с дружественной страной

Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный встретилась с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в четверг, 27 июня. Политик отметила, что необходимо добиться сотрудничества между двумя государствами во всех ветвях власти.

По мнению Гречаный, признание Россией новой власти ее страны дорогого стоит для Молдавии, хотя между государствами накопились проблемы, а связи в последнее время были, в основном, односторонние, межпарламентские.

"Я рада, что все коллеги из парламентского большинства сегодня тут. (...) Это значит, что мы будем налаживать все взаимоотношения",

– цитирует Гречаный "Дума ТВ".

Она добавила, что новый парламент Молдавии будет стараться доказать, что он лучше того, что был.

Володин же во время встречи с Гречаный подчеркнул, что Россия многое делает для того, чтобы в Молдавия процветала и в ней царил мир. Председатель Госдумы, как передает "Дума ТВ", предложил обсудить важные вопросы, которые сделают жизнь обеих стран лучше.

"Мы надеялись, что встреча состоится на официальном уровне, когда мы можем строить отношения на межпарламентском уровне. (...) Мы должны понимать, что это отношения между представителями наших народов, чтобы лучше понять друг друга", – заметил Володин.

По его словам, подобные встречи формируют доверие. Он также выразил надежду на то, что отношения стран получат импульс от такого формата переговоров. Двустороннее сотрудничество же, по мнению Володина, важно развивать на принципах невмешательства в дела суверенного государства и без двойных стандартов.