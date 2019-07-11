Бедный Зеленский: команда президента предпочла смех работе

Лидера Незалежной предложили тоже переименовать

Президент Украины Владимир Зеленский с первых шагов в новой должности столкнулся с массой проблем. Сам он, как известно, шоумен, а не профессиональный политик, поэтому в его штате много советников. Вот только пока члены президентской команды предпочитают заниматься самопиаром и настроены не на серьезные дела, а на популистские заявления.

"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно",

– так член комитета Совета Федерации РФ по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал инициативу советника Зеленского, а ныне еще и кандидата в народные избранники от партии "Слуга народа" Никиты Потураева переименовать Россию в Московию, а русский язык – в российский.

"Что нам мешает?" – заявил Потураев в телеэфире.

Действительно, для отдельных категорий людей никакой закон не писан, гласит народная мудрость. По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимира Катенева, в нынешней ситуации не стоит даже пытаться взывать к здравому смыслу киевского руководства.

"Пускай они занимаются своими переименованиями, россияне сами решат, как называть нашу страну. Есть, вообще, этика, воспитанность, образованность, поэтому такие заявления могут делать люди, за которыми ничего не стоит", – отметил депутат в интервью RT.

Впрочем, пользователи Сети идею Потураева подхватили и предложили пойти еще дальше:

"Переименуйте Зеленского в Голобородько", – приводит "Царьград" идею Сергея Подаревского.

"А почему не в московийский язык? – возмутился некий Alex. – Сразу видно, хорошие советники с русскими фамилиями у Зеленского подобрались! Поди, все агенты Кремля".