Над Зеленским издеваются после выхода на публику в красных трусах

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Глава государства лично проверил температуру воды в Черном море и поплавал с простыми украинцами.
Владимир Зеленский стал ближе к народу во время поездки в Одессу. Эпичное видео появилось на странице офиса президента в Facebook. На кадрах украинский лидер в алых трусах появляется на пляже, всполошив местных жителей, и бодренько заходит в воду, галантно пропустив вперед пожилую даму.
"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", – отмечается в сообщении.
У пользователей, судя по комментариям в Сети, впечатления от непосредственных поступков президента сложились двоякие. Кто-то восхищался энергичным политиком "без пафоса", сравнивая его с предшественником. Другие же граждане Незалежной, похоже, недовольны попытками Зеленского брать пример с российского лидера Владимира Путина. Как стало известно ранее, глава Украины заявил о намерении проехать по мосту на КамАЗе. Один из комментаторов ехидно поинтересовался, когда у Зеленского запланирован полет со стерхами (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Зеленский в красных революционных трусах нарушает Закон "О доекоммунизации"", "Купаться в Российском Крыму запретили. Решил смотаться в Одессу", "Лишь бы за буйки не заплыл, где наша субмарина ждала", "Заради піару залізти в холодну воду у червоних труселях Потужно..." "кого це він манит в красних труселях?" "Коли політ зі стєрхами?"
- высказались пользователи.
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