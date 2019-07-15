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Украинцы рвутся на отдых в Крым

Фото: www.globallookpress.com
Две трети машин на полуострове разъезжают с украинскими номерами

Жители Незалежной с удовольствием отправляются в Крым, чтобы провести там этим летом отпуск, несмотря на пропаганду Киева и проблемы на границе. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в эфире "России 1".

Во время передачи "60 минут" звезда телеканала, а также ее соведущий Евгений Попов и гости студии обсуждали тот факт, что украинцы не брезгуют отдыхом в Крыму. Скабеева в этом убедилась, посетив полуостров на днях. Она отметила, что бывший президент Незалежной отказывался верить в это.

Телеведущая подчеркнула, что на КПП в Джанкое с российской стороны нет никаких проблем: в день там пропускают 11 тыс машин. А вот на украинской стороне, по словам Скабеевой, "просто кошмар".

"И мы имеем в виду, что мост Чонгарский через Сиваш еще и заминирован с обеих сторон на случай, если Россия начнет "аннексировать" всю остальную Украину, и мы там должны подорваться. Это тоже придумал Петро Порошенко",

отметила Скабеева.

Она добавила, что поездка президента Украины Владимира Зеленского к Черному морю, после которой он призвал модернизировать КПП, говорит о том, что он понимает неизбежность ситуации – препятствовать гражданам страны посещать Крым невозможно. Ведь в этом году регион РФ , как рассказала Скабеева, посетило 3 млн человек, половина из которых – украинцы.

Хотя гости передачи из Незалежной пытались убедить Скабееву и зрителей в том, что там никто не отдыхает, потому что прохладно. На что телеведущая заметила, что на пляжах "негде упасть", потому что все места заняты туристами. 

Полина ИВАНОВА
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