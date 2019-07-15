В России обратили внимание на угрозы "кровавого пастора" Турчинова

Возможное нападение Киева с помощью крылатых ракет на Крымский мост не увенчается успехом для ВСУ, а последствия такой атаки станут безрадостными для самой Незалежной. Так прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков воинствующий спич экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о способности украинскими "Нептунами" за несколько минут уничтожить российский транспортный переход.

"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", – сказал RT сенатор.

По его словам, в последние годы, начиная с событий на Майдане в 2014 г., власть в Незалежной "неадекватна", а ее милитаристские заявления подогревают США.

"Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей", – отметил крымчанин.

Цеков связал высказывание Турчинова с повышением обороноспособности полуострова.

Другой представитель Республики, депутат Госдумы Руслан Бальбек обратился к "вывшему главному "оборонщику" Украины" с вопросом, неужели тот думает, что российские военные, "открыв рот, будут наблюдать" за полетом украинских ракет, ничего не предприняв в ответ. Кроме того, указал парламентарий, до сих пор украинская сторона не предоставила доказательств того, что "Нептун" попадает в цель.

