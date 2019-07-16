Апелляционный суд Королевства перенес решение по крымским ценностям на полгода

Крым напомнил Амстердаму о жесте доброй воли Москвы, возвратившей вывезенные после Великой Отечественной войны советской армией художественные ценности ряда европейских стран в качестве трофеев после разгрома Третьего рейха. Такой комментарий дала сенатор от Республики Ольга Ковитиди на решение Апелляционного суда Нидерландов, перенесшего решение по "скифскому золоту" еще на 6-9 месяцев.

По мнению крымского представителя в Совфеде, возвращение коллекции в родные музеи должно стать актом восстановления исторической справедливости.

"Российская Федерация, являющаяся государством-правопреемником СССР, уже показала всему миру пример того, как необходимо поступать с музейными ценностями, уважая права народа на свое культурное наследие. Исторический факт возвращения СССР в Дрезденскую галерею уникальных картин, ставших трофеями Красной армии после разгрома гитлеровской Германии, заслуживает публичного международного признания и благодарности потомков", – заявила Ковитиди в интервью агентству "Крыминформ".

Она считает незаконным удержание с лета 2014 г. крымской коллекции Амстердамом, поскольку она является историческим культурным достоянием народа Республики.

"При вынесении решения Апелляционному суду Нидерландов необходимо руководствоваться исключительно нормами международного права, не допуская политизированности данного судебного дела, учитывая судебную практику", – констатировала Ковитиди.

Ранее во вторник, 16 июля, стало известно, что нидерландская судебная машина, решая дилемму, кому же вернуть привезенные до исторического референдума и выбора крымчан местную коллекцию, запросила у Республики у Крыма и Украины дополнительную информацию по делу о "скифском золоте".

В Киеве уже тоже отреагировали. Так, глава Министерства культуры страны Евгений Нищук явно был удивлен, что Амстердаму понадобились "два месяца на дополнительные объяснения" сторон спора.

"Сейчас мы внимательно изучаем это решение вместе со всеми причастными: нашими адвокатами, Минюстом, Посольством Украины в Королевстве Нидерланды и юридическими советниками. Я надеюсь, что суд, просматривая это дело, понял, что вопрос лежит исключительно в плоскости украинского законодательства", – написал украинский министр в Facebook.

Он напомнил, что по контракту, "которые были заключены между украинскими музеями и Музеем Алларда Пирсона, рассмотрение любых споров происходит на территории Украины в украинском суде", и не понимает, почему разбирательство идет в Апелляционном суде Амстердама.

"Хочется напомнить, что наша позиция, как и в 2014 году, остается неизменной – "скифское золото" должно вернуться на Украину, страну, которой оно принадлежит на праве собственности и мы готовы предоставить любую дополнительную информацию по запросу суда", – подытожил пан Нищук.

Коллекция крымских артефактов, названная в СМИ "скифским золотом", была представлена на выставке в амстердамском музее Алларда Пирсона в начале февраля 2014-го и должна была вернуться на родину 1 июня того же года. Экспонаты из 2 111 предметов собраны из четырех крупнейших на полуострове музеев: Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника (сейчас Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Бахчисарайского историко-культурного заповедника (Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) и национального заповедника "Херсонес Таврический" (Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический").

В ноябре 2014-го все эти культурные учреждения направили иск в отношении Университета Амстердама с требованием вернуть коллекцию с выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившую в музее Алларда Пирсона, который и принадлежит вышеозначенному образовательному заведению.

Кажется, Королевство Нидерландов погрязло в этом деле лет на десять.

