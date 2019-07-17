Отдых на полуострове окончился больницей

Детский лагерь "Лучистый" под Евпаторией попал под пристальное внимание местных Минздрава, Роспотребнадзора и Следственного комитета. В оздоровительном центре массово заболели дети.

Сегодня, 17 июля, утром количество отравившихся увеличилось до 54 человек. Среди пострадавших – пятеро вожатых. Всех подхвативших инфекцию в лагере разместили в городской больнице, где сейчас о них заботятся медики, рассказал министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

"Угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие – близкое к удовлетворительному", – заявил глава ведомства Крыминформу.

Не исключено, что ребят, предположительно, кишечной инфекцией заразила группа детей из Казани, поскольку именно они составляют 99% отравившихся, отметил первый замглавы городской администрации Кирилл Вавренюк.

"Смывы это все покажут – в лагере много других групп, приехавших из других регионов, и оттуда никто не попал в больницу. Кухня централизованная – на весь санаторий", – пояснил чиновник.

Возможно, дети подхватили норовирус, который в 90% случаев является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний. Однако специалисты предпочитают не делать поспешных выводов, подчеркивая, что точная информация станет известна после лабораторного исследования.

Между тем массовым отравлением в Крыму заинтересовались в Следственном комитете по РК. Начата доследственная проверка.

Лагерь "Лучистый" расположен в на побережье Черного моря в поселке Заозерное, которое находится в 8 км от Евпатории. Всего в центре отдыхают 700 детей, уточняет "Пятый канал".