Киев хочет убедить своих граждан не ездить на полуостров, но у него ничего не получается

Российские пограничники не допрашивают жителей Незалежной, приезжающих на полуостров, и не подвергают их никаким дополнительным проверкам. Любые слухи на этот счет являются ложью и провокацией. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.



"С каждым годом увеличивается количество туристов со стороны Украины в Крым, что в том числе подтверждают представители украинской власти. Если бы этим гражданам были доставлены какие-то неудобства, если бы их обижали, оскорбляли и начали таскать на допросы, то с каждым годом число желающих приехать в Крым уменьшалось бы",

– отметил депутат. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Черняка, заявление украинской полиции о том, что граждане соседнего государства сталкиваются в Крыму с вопиющими нарушениями их прав, – это "не более чем информационный вброс, очередная политическая утка и запугивание, чтобы хоть как-то сдержать наплыв украинских туристов в Крым".

Российские пограничники и таможенники осуществляют контроль всех лиц, пересекающих границ, согласно действующим законам и вне зависимости от их гражданство. Никакого особого внимания украинцам не уделяется.

"Все проходит в рамках закона, вежливо, культурно и максимально комфортно. Никаких проблем граждане Украины не чувствуют на нашей территории, это в том числе можно проследить по публикациям, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях", – добавил глава профильного комитета Госсовета.

Он также указал на то, что если раньше власти Незалежной пугали своих сограждан, желающих съездить в Крым, уголовным преследованием на родине, то теперь к "страшилкам" добавились еще и "зверства" российских спецслужб.

Накануне замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин у себя в Facebook призвал украинцев воздержаться от поездок в Крым. По его словам, большая часть из 10 тыс. граждан страны, ежедневно пересекающих границу, сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских пограничников. Аброськин сообщил, что проверки украинцев длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют на допросы.